Зачем Европа создает «военный Шенген»

«Очередной камень в сторону России»: зачем Европа создаёт «военный шенген»

Министры обороны стран — членов НАТО договорились о создании в Европе зоны, по территории которой военная техника будет передвигаться без каких-либо дополнительных согласований. Эксперты указывают на то, что введение подобного «военного шенгена» — это политический выпад в сторону России. По их мнению, отмену границ для переброски оружия и техники в ЕС лоббируют США, чтобы не уступать в мобильности российским войскам в случае вооружённого конфликта. О подоплёках натовской инициативы — в материале RT. Страны — члены НАТО намерены создать новый союз в европейских границах с целью упрощённой перевозки оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник в Брюсселе. По его данным, министры обороны стран альянса согласовали предложение о создании подобия «военного шенгена» в среду, 14 февраля, во время встречи в Брюсселе. Они также одобрили создание командного штаба по обеспечению переброски сил в Европе.

«Политический демарш» Напомним, в ноябре 2017 года большинство стран ЕС выразили готовность присоединиться к программе Постоянного стратегического сотрудничества в сфере безопасности и обороны (Permanent Structured cooperation — PESCO). Представители 23 государств Европейского союза подписали обращение к Совету ЕС и главе европейской дипломатии Федерике Могерини , в котором согласились следовать нормам и требованиям новой структуры. При этом предложение осталось открытым для вступления других стран. До конца 2017 года Евросоюз должен был принять окончательное решение по запуску стратегического сотрудничества между странами — участницами союза.

«С военной точки зрения передвижение техники НАТО в Европе не представляет никакого труда, поэтому это просто политический демарш, задачей которого является бросить очередной камень в сторону России и вызвать у неё раздражение», — пояснил он. В подобном военном соглашении нет никакой необходимости, решение стран — членов НАТО носит чисто политический характер. Такое мнение в беседе с RT высказал военный эксперт, вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

По словам Анохина, Североатлантический альянс постоянно спекулирует пятой статьёй Устава НАТО, в которой и так говорится, что в случае нападения на одну и стран-членов весь блок будет действовать как единый организм. Таким образом, при отражении атаки потенциального врага никаких дополнительных договорённостей между членами НАТО не потребуется. Американские стандарты

Алексей Леонков. «В бюджете плана НАТО в прошлом году фигурировала статья о проверке всех логистических путей возможного передвижения техники по территориям государств стран альянса. Проверялись коммуникации, их состояние, мосты, дороги, железнодорожные переезды. Кроме того, места размещения войск — воинские базы», — рассказал эксперт, добавив, что проверялась и возможность оперативного реагирования в случае угрозы. Обсуждения темы введения «военного шенгена» в Европе происходят уже давно, и их инициатором является США. Так считает военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества»

«Американский сухопутный норматив разворачивания войск в Европе в нынешних условиях невозможно выполнить. Существуют пограничные эксцессы, правила пересечения границ и так далее. Если существуют такого рода препятствия, когда каждая страна может заявить: «А мы с ними не воюем, поэтому соблюдайте правила пересечения наших границ!» — то понятно, что ни о какой оперативности речи быть не может… Поэтому, чтобы это дело ускорить, они (страны — члены НАТО) пытаются ввести так называемый военный шенген», — пояснил Алексей Леонков. По его словам, для быстрого разворачивания войск согласно действующей в Америке концепции «Быстрого глобального удара» (БГУ) существуют нормативы. В них говорится, что для разворачивания сухопутной группировки нужно порядка 48 часов, если речь идёт о воздушной группировке — 36 часов, военно-морской группировке понадобится порядка 72 часов. Сам глобальный удар должен наноситься в течение часа.

«Американцы вдоль нашей границы тихой сапой давно размещают свои базы. И если туда уже будет подтянута техника, то останется только подтянуть личный состав или переместить недостающие элементы техники, чтобы на определённом участке сделать преимущество. Тогда вот этот фактор свободного передвижения сыграет им (американцам. — RT) в плюс», — заключил он. Полигон без границ Таким образом, подготовка к военным действиям в отношении «страны, против которой не действуют элементы сдерживания», как заявили американцы в своей новой ядерной доктрине, будет происходить гораздо быстрее. Эксперт указал на то, что результаты введения беспрепятственного передвижения техники и оружия на руку США.

Предложения об отмене пограничных барьеров в Европе для транзита военной техники и личного состава звучат уже давно. Упоминания о «военном шенгене» содержатся, например, в бюллетене Центра европейской политической стратегии Еврокомиссии за 2015 год. Так как 22 из 28 стран — участниц ЕС являются также членами НАТО, европейская интеграционная инициатива дополнит сотрудничество по линии Североатлантического альянса.

Эту идею продвигают и США. В частности, с инициативой создания «военного шенгена» в 2016 году выступил командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес . 3 октября 2017 года он вновь обратился к теме «военного шенгена». Бен Ходжес заявляет, что союзнические войска и военная техника должны перемещаться «столь же быстро, как и мигранты». По его оценке, в настоящее время получение разрешений для перемещения войск и техники представляет собой «удивительно сложный процесс в ряде стран». Например, переброска американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.

Предложение Ходжеса поддерживают в Литве, Эстонии и Нидерландах. Хотя в НАТО есть и страны, которые выступают против прохода военной техники через их территорию. Так, в марте 2015 года антивоенные активисты в Чехии организовали протест против продвижения военной техники НАТО через территорию страны. Мероприятие получило название «Танки? Нет, спасибо!» Переброску вооружений назвали «ненужными и опасными провокационными военными манёврами, которые лишь усиливают международную напряжённость».

Стоит также отметить, что противники «военного шенгена» отмечают ряд инфраструктурных проблем для переброски войск по территории Европы. Не все дороги и мосты в странах ЕС смогут выдержать вес тяжёлой военной техники, тоннели недостаточно высоки, а взлётно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания военной авиации.