Ещё
В МИД рассказали о гибели россиян в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД признал гибель россиян под ударом США 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в результате удара американских сил в Сирии, по предварительным данным, могли погибнуть пять россиян, однако их гражданство еще предстоит подтвердить.
При этом она подчеркнула, что речь идет не о сотнях и даже не о десятках человек, передает РИА «Новости».
>> США атаковали российских наемников стратегическими бомбардировщиками
В то же время Захарова отметила, что в зонах конфликта много граждан в том числе из России, и отследить всех сложно.
Ранее Москва не признавала официально гибель россиян в результате «оборонительного удара» США в Сирии.
В среду источник в российском МИДе назвал ложью информацию СМИ о гибели сотен россиян в результате удара международной коалиции во главе с США в Сирии. Напомним, 7 февраля удар США пришелся не по ополчению, а по подразделениям ЧВК «Вагнера», в составе которой действуют россияне. В Сети появились сообщения о якобы гибели 200 человек и выше.
Позже эти данные опровергли — сообщалось о гибели 13 россиян.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Турчинов объяснил неспособность Украины воевать с Россией Россия поднимет в СБ ООН вопрос атаки США на ополченцев в Сирии Эксперт объяснил создание «военного Шенгена» опытом Первой мировой войны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фигурный провал РФ, паника на Ан-148 и другие события дня26
На отказавшуюся ехать в Крым Лолиту подали в суд38
В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148437
«Будет война»: у кого Польша требует газ45
Грудинин переругался с Зюгановым293
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
01:39
В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148
Происшествия
00:00
«Новая агрессия»: Опубликовано видео авиаудара по военным в Сирии
Армия В мире
03:42
В МИД рассказали о гибели россиян в Сирии
Армия В мире
00:46
Глюк'oZу увидели без обручального кольца
Шоу-бизнес
00:15
Зюганов запутался в имени Грудинина
Политика
04:42
Али Феруз покинул Россию
Общество
00:27
Автобус на буксире снёс легковушку в Серпухове
ДТП Происшествия
00:40
Названа официальная причина смерти звезды Дома-2
Шоу-бизнес
00:54
Певец Малиновский рассказал о связи с Басковым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение