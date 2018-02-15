В МИД рассказали о гибели россиян в Сирии

МИД признал гибель россиян под ударом США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в результате удара американских сил в Сирии, по предварительным данным, могли погибнуть пять россиян, однако их гражданство еще предстоит подтвердить.

При этом она подчеркнула, что речь идет не о сотнях и даже не о десятках человек, передает РИА «Новости»

В то же время Захарова отметила, что в зонах конфликта много граждан в том числе из России, и отследить всех сложно.

Ранее Москва не признавала официально гибель россиян в результате «оборонительного удара» США в Сирии.

В среду источник в российском МИДе назвал ложью информацию СМИ о гибели сотен россиян в результате удара международной коалиции во главе с США в Сирии. Напомним, 7 февраля удар США пришелся не по ополчению, а по подразделениям ЧВК «Вагнера», в составе которой действуют россияне. В Сети появились сообщения о якобы гибели 200 человек и выше.

Позже эти данные опровергли — сообщалось о гибели 13 россиян.