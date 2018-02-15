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Россия обменяет Су-35 на пальмовое масло
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Россия обменяет Су-35 на пальмовое масло 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия подписала соглашение на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35 Индонезии в обмен на закупку национальных товаров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Джакарте.
По соглашению, Россия берет на себя обязательства закупить определенные национальные товары. По словам директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктора Кладова, Индонезия может поставить каучук, пальмовое масло, кофе и другие товары традиционного экспорта.
Индонезийская государственная торговая компания и «Ростех» заключили меморанудум в августе 2017 года. Он предусматривает выполнение программы встречной торговли в рамках контракта на поставку Джакарте многоцелевых истребителей Су-35.
Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++, последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России (два контракта в общей сложности на 98 машин), а также в версии Су-35СК продан в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года).
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