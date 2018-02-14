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Британцы рассказали о способных «остановить Россию» танках
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Британские военные рассказали о способных «остановить Россию» танках 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Британские военные, участвующие в учениях НАТО в Эстонии, готовы к возможной войне с Россией. Об этом они рассказали изданию DailyStar.
Военнослужащие из Великобритании отрабатывали действия танковых соединений. Как они сами утверждают, на случай войны России и НАТО. Поэтому для них крайне важно, что учения проходили всего в 150 километрах от российской границы.
По мнению офицеров, именно танковые соединения будут одними из наиболее эффективных против «российской агрессии». При этом военные признают, что Россия сегодня обладает большой оборонной мощью и современным оружием.
Войну между НАТО и Россией британские офицеры в настоящий момент рассматривают как гипотетическую, а не как событие, которое должно обязательно наступить в самом ближайшем будущем.
В масштабных учениях на территории Эстонии участвуют военнослужащие Великобритании, Эстонии, Латвии, Литвы и других государств НАТО. Помимо танковых соединений в них задействованы и авиационные.
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