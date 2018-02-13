Украину предостерегли от экспериментов с Миг-29

Украину предостерегли от попыток переделать истребитель Миг-29 в штурмовик

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины намерен сделать из хорошего истребителя МиГ-29 посредственный штурмовик, заявил департамент информационной политики и общественных коммуникаций АО "РСК "МиГ" в распространенном во вторник комментарии.

Накануне украинский еженедельник "Деловая столица" сообщил о модернизации советских истребителей МиГ-29, которая в скором времени должна начаться на Львовском авиационно-ремонтном заводе. Цель этого мероприятия заключается в переделке фронтового истребителя в штурмовик. Параллельно решается задача продления срока службы самолетов до 35-40 лет.

>> На российскую базу в Сирии напали при помощи беспилотников "Скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью. Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития — сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик", — сказано в комментарии РСК "МиГ" по поводу публикаций в украинских СМИ.

В нем отмечено, что "продление ресурса самолетов МиГ-29 на 20-40 лет на мощностях имеющихся ремонтных заводов небезопасно для дальнейшего использования данных самолетов, так как устаревшая конструкторская документация, возможно, полученная незаконным путем, не учитывает нескольких десятилетий эксплуатации этих машин".

Как показывает практика, страны, пережившие модернизацию авиатехники на украинских предприятиях, впоследствии обращаются к компании-разработчику за помощью и официальным продлением ресурса, отмечается в комментарии РСК "МиГ".