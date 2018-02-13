Сколько стоит «сдерживание РФ»: Пентагон пошел на рекорд

Изменения военного бюджета США прямо направлены против России

В США обсуждается самый крупный за всю историю страны военный бюджет. Сотни миллиардов долларов планируется потратить на обновление крупнейшей в мире военной машины — и простейший анализ расходов, которые требует Пентагон , показывает, как именно США готовятся противостоять России.

Пентагон запросил бюджет на сумму 716 млрд долларов на 2019 финансовый год, сообщил портал Military.com. Это самый крупный военный бюджет в истории США, однако рост запросов военного ведомства скромный — военную «копилку» просят увеличить всего на 2,6% в сравнению с бюджетом на 2018 финансовый год. Финансовый год в США начинается с 1 октября календарного года. Военный бюджет России на тот же период — 46 млрд долларов, соответствующая статья расходов Китая — 230 млрд долларов.

Необходимость увеличения объясняют тем, что Соединенным Штатам необходимо «сохранить имеющиеся преимущества» над Россией и Китаем. Как же конкретно хотят сохранять это преимущество американские военные? Сколько стоит «сдерживание России»

Прежде всего, Пентагон рассчитывает обновить парк самолетов и пополнить запас ракет. Эти виды техники и вооружений износились быстрее, чем планировалось, из-за операций по борьбе с терроризмом, полагает военный портал Defense News. Также планируется приобрести десятки тысяч единиц боеприпасов и влить солидные суммы в ядерную триаду и в противоракетную оборону.

На протяжении более чем 16 лет США свободно использовали ВВС в Ираке, Афганистане и Сирии. Однако теперь Соединенным Штатам предстоит противостоять угрозам и агрессии со стороны «более развитых» сил, таких как Россия, Китай, Северная Корея, — объясняет высокопоставленный чиновник Пентагона, курирующий финансирование ВВС, генерал-майор Джон Плетчер. Таким образом, он прямо связывает планирование военного бюджета с противостоянием США с Россией.

«6,5 млрд долларов — это, грубо говоря, один процент от военного бюджета. Но надо понимать, что данная сумма эквивалентна военным бюджетам стран Прибалтики, Польши, Украины и других стран, которые американцы считают своими союзниками, в совокупности», — указал в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Конкретно на «сдерживание России» Пентагон запрашивает около 6,5 млрд долларов. Для этого разработан специальный проект под названием «Европейская инициатива сдерживания» (ЕИС), который призван «удерживать» Россию благодаря усилению американского присутствия. Также 250 млн долларов предусмотрено для защиты «территориальной целостности и суверенитета» Украины, в рамках которой планируется консультирование, обучение и оснащение украинских военных.

Он предполагает, что эти средства, «скорее всего, пойдут на восстановление всей той инфраструктуры вокруг границ России, которая была во времена холодной войны». Реанимирование баз, установка новых постов наблюдения, траты на разведывательные полеты, на аппаратуру, которая будет с земли и с воздуха работать по нашим объектам и так далее».

Но на самом деле подготовка к противостоянию с Россией именно этой статьей бюджета далеко не исчерпывается. Что хотят получить американские военные

Однако львиную долю бюджета составляют расходы на перевооружение вооруженных сил США. Так, например, свой «список желаний» выставили американскиех ВВС — они хотят получить 2,3 млрд долларов на разработку дальнего бомбардировщика B-21 Raider. Кроме того, бюджет предусматривает выделение 10,7 млрд долларов на покупку 77 американских истребителей F-35. Около 3 млрд долларов планируется потратить на закупку 15 новых самолетов-топливозаправщиков KC-46.

Специальная статья в 1,2 млрд долларов выделена на разработку Joint Direct Attack Munition (JDAM) — комплекты оборудования на основе технологии GPS, которые превращают обычные, свободнопадающие бомбы в корректируемые и высокоточные.

Американские ВМС намерены закупить две подлодки класса «Вирджиния», стоимость которых составит 7,4 миллиарда долларов, и подводную лодку класса «Коламбия» стоимостью 3,7 миллиарда. Еще одним желательным приобретением станут три эсминца «Арли Берк» за 6 млрд В планах также закупка авианосца класса « Джеральд Форд ». Первый такой авианосец был принят на вооружение летом прошлого года.

Для сухопутных войск Пентагон намерен приобрести более 5 тысяч легких бронемашин, 135 танков «Абрамс» (2,7 млрд долларов), 30 боевых амфибий (300 млн), 197 бронированных транспортных средства различного назначения (800 млн).

Для развития космической программы ведомству понадобятся пять перспективных ракет-носителей и космическая система передачи информации при помощи инфракрасного излучения.

Что очень важно: в своей новой ядерной доктрине американцы задумывались о возобновлении практики оснащения крылатых ракет (например «Томагавков») ядерными боеголовками, — напомнил в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. «Чтобы это сделать, нужны деньги — Пентагон планирует получить 16 млрд долларов. Дополнительные средства пойдут на реанимацию других программ с крылатыми ракетами средней дальности, морского и, возможно, даже наземного базирования (хотя они и запрещены договором РСМД)». Иначе говоря, Пентагон стремится по сути вернуться к практике 1980-х годов, когда официально провозглашась концепция возможного удара по СССР с помощью крылатых ракет, оснащенных ядерным оружием.

На модернизацию американской ядерной триады в целом в целом уйдет более 20 миллиардов.

Увеличение запросов ВМС укладывается в обещание Трампа довести численность флота до 350 кораблей. Но Вашингтон делает ставку на то, что работает, подчеркивает Леонков. «Поэтому „Арли Берк“ и подлодки „Вирджиния“. Нужно понимать опять же, что это прежде всего носители крылатых ракет», — поясняет эксперт.

«Для из постоянного нахождения в воздухе (B-52, наверное, скоро начнут регулярные полеты вдоль наших границ) нужны самолеты-заправщики. Отсюда и соответствующее требование закупить заправщики KC-46», — подчеркивает Леонков. Военные расходы рвут американский бюджет Кроме того, напоминает Леонков, американцы собираются размещать стратегические бомбардировщики поближе к нашим границам.

«Проблема в том, что в США на сегодняшний день не утвержден бюджет на 2018 год. Пока что федеральное правительство осуществляет финансирование по временной схеме, и основные вопросы отложены где-то до 23 марта, все это идет с большим скрипом. В этом связи ситуация с федеральным бюджетом на 2019 год очень неопределенная», — рассказал газете ВЗГЛЯД главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. И все же эти планы могут иметь для США не слишком радужные последствия — и не факт, что все требуемые Пентагоном деньги будут ему выделены.

При этом, проблема, которая сегодня стоит перед США — этот тот факт, что рост военных расходов, как и в годы Рейгана, приведет к резкому росту дефицита бюджета и госдолга — и это, как писала газета ВЗГЛЯД, показывает риск, на который вынужден идти Трамп.