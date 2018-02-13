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На российскую базу в Сирии напали при помощи беспилотников
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Раскрыты новые подробности нападения на российскую базу в Сирии 

Lenta.ru 3 часа назад
Атака на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии в ночь на 1 января была произведена при помощи беспилотников, а не минометов. Об этом сообщает во вторник, 13 февраля, РБК со ссылкой на источники в Минобороны России и Генштабе.
По их информации, в нападении с 2:00 до 2:20 по московскому времени участвовали восемь дронов. «В момент нападения БПЛА системы РЭБ [радиоэлектронной борьбы] не работали, чтобы не мешать полетам авиации», — рассказал один из собеседников. Военный эксперт пояснил изданию, что отключение системы во время вылетов самолетов — обычная практика.
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Осведомленный источник «Ленты.ру» также склоняется к версии о нападении на базу с помощью беспилотников.
В то же время в Минобороны России опровергли эту информацию. «Не соответствует действительности все: от даты и времени обстрела до способа атаки и ее фактических последствий. Причем о недостоверности этой версии событий корреспондент РБК был предупрежден нами накануне», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Как указывается в заявлении, автор материала «неоднократно публиковала ложную информацию или домыслы о деятельности Минобороны России, пытаясь для достоверности приписать собственные умозаключения отдельным военным экспертам».
В начале января сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим совершено нападение. Впоследствии в Минобороны пояснили, что минометный обстрел действительно был, погибли двое военнослужащих. Также появлялась информация о повреждении нескольких самолетов.
Спустя несколько дней, в ночь на 6 января, российские военные объекты в Сирии были атакованы беспилотниками, снабженными боеприпасами со взрывчаткой и поражающими элементами. Часть летательных аппаратов была уничтожена, другие удалось приземлить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
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