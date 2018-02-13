Военным запретят соцсети

Российским военным запретят пользоваться соцсетями, узнали СМИ

"Министерство обороны РФ распространило рекомендации по поведению сотрудников ведомства и военнослужащих в мировой паутине. Солдатам и офицерам советуют отказаться от использования соцсетей "Одноклассники", "ВКонтакте", Facebook и других аналогичных ресурсов. А также — не публиковать информацию о своей службе и части, и отключить в телефонах геолокацию", — сказано в публикации. Военнослужащим Вооруженных сил РФ рекомендовано не пользоваться социальными сетями "Одноклассники", "ВКонтакте", Facebook и другими похожими ресурсами, сообщила во вторник газета "Известия" со ссылкой на Минобороны России

В ней отмечено, что "пока правила поведения в Сети носят рекомендательный характер, но ведомство уже готовит поправки к законам, которые сделают их обязательными".

Как пишет издание, в министерстве обороны рассказали, что правила поведения в интернете были разработаны в конце 2017 года. Сейчас рекомендации отправлены в войска. Для удобства восприятия они выполнены в виде памятки, а также наглядных пособий-плакатов.

Излагая содержание рекомендаций, издание, в частности, сообщило, что солдат и офицеров извещают, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к размещенной там личной информации, а публикации военнослужащих постоянно анализируются иностранными спецслужбами, поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут "привести к срыву боевой задачи". В связи с этим военнослужащим также рекомендуют просить своих близких не распространять информацию об их служебной деятельности.

По информации издания, МО РФ готовит поправки в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О статусе военнослужащих", запрещающие личному составу ВС РФ раскрывать в интернете свою ведомственную принадлежность, подробности деятельности — как своей, так и сослуживцев. Эти поправки, отмечает газета, в настоящее время проходят стадию согласования в силовых министерствах. В публикации также отмечено, что в зарубежных странах давно занимаются вопросами поведения военнослужащих в интернете.

В октябре прошлого года сообщалось, что Минобороны РФ собирается запретить военным-контрактникам публиковать в интернете фото, видео, данные геолокации и другую информацию, которая может установить ведомственную принадлежность и местонахождение их и других служащих.

Ранее газета Washington Post сообщала, что данные о военных базах США и других потенциально секретных американских объектах по всему миру появились в открытом доступе на интерактивной карте Global Heat Maps спортивного приложения для смартфонов Strava, показывающей активность пользователей популярных фитнес-устройств. В частности, там были показаны перемещения американских военных в Ираке, Сирии и других регионах.