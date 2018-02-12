На что способна новая российская противоракета

Воздушно-космические силы РФ испытали модернизированную противоракету, которая должна поступить на вооружение системы ПРО А-235. По словам экспертов, речь идёт о 53Т6М ближнего перехвата. Она отличается от предыдущих моделей более совершенными материалами, двигателем и бортовой аппаратурой. Разработка 53Т6М — лишь часть комплексной модернизации системы ПРО, покрывающей Москву и Центральный промышленный район. Как новая противоракета усилит возможности ВКС по отражению ядерного удара, выяснял RT. В Казахстане на полигоне Сары-Шаган (площадка №35) прошло успешное испытание модернизированной противоракеты системы ПРО. Как сообщил командующий объединением ПВО-ПРО Воздушно-космических сил России полковник Андрей Приходько , боеприпас поразил «условную цель с заданной точностью». Предыдущее испытание противоракеты состоялось 23 ноября 2017 года на том же полигоне, предназначенном для испытания новейшей техники.

Основатель портала Military Russia, специалист по ракетной технике Дмитрий Корнев сообщил RT, что в Сары-Шаган традиционно проходят испытания ракеты ближнего перехвата семейства 53Т6. По его подсчётам, российские военные провели в Казахстане 54-й пуск данного вида противоракет. С декабря 2011 года на площадке №35 проходят испытания 53Т6М — модернизированной версии советской противоракеты, созданной исключительно российскими предприятиями.

Нынешняя противоракета конструктивно не отличается от предшественницы. Однако на ней установлены новый двигатель и бортовая электроника, а при сборке предприятия используют современные конструкционные материалы.

Создателям 53Т6М удалось несколько увеличить её скоростные характеристики. В первые секунды после запуска противоракета может развивать скорость до 4 км/с. Ранее офицеры, несущие службу на подмосковной системе ПРО, сообщили RT, что все стоящие на вооружении ракеты-перехватчики являются гиперзвуковыми (свыше 2 км/с).

Одновременно со скоростными характеристиками конструкторам удалось улучшить показатель перегрузки 53Т6М с 200 до 300 g (современные зенитные управляемые ракеты выдерживают перегрузку не более 30 g). Таким образом, несмотря на невероятную скорость полёта, бортовая аппаратура модернизированной ракеты-перехватчика будет работать в штатном режиме.

Как предполагает Корнев, в настоящее время противоракеты А-135 оснащены только ядерными боеголовками (примерная мощность каждой около 10 килотонн). Однако на 53Т6М будут стоять обычные (скорее всего, осколочные) боевые части, которые считаются более безопасными в эксплуатации и при перехвате баллистической цели.

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По сообщениям российских СМИ, дальность и высота перехвата 53Т6М увеличится в 1,5 раза. Дальность поражения превысит 100 км, а высота составит от 30 до 50 км. Корнев считает, что даже советский вариант 53Т6 способен перехватить любую баллистическую цель в пределах атмосферы.

Комбинированный арсенал

«Создание эффективной ракеты-перехватчика — крайне сложная задача. Учёным приходится просчитывать немыслимое количество факторов. Информации о результатах работы по 53Т6М практически нет, но главная цель модернизации, на мой взгляд, заключается в том, чтобы зона поражения располагалась как можно дальше», — сказал в беседе с RT Козюлин. Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин считает, что Минобороны стремится обновить противоракетный арсенал, состоящий из советских боеприпасов. По его словам, модернизированная противоракета должна быть более точной и обеспечивать максимально возможный уровень безопасности при перехвате.

«Ни одна система ПРО не гарантирует стопроцентный результат. Кроме того, перехват баллистической цели на высоте в десятки километров чреват серьёзными последствиями, и небоевая часть ракеты-перехватчика их может минимизировать. В то же время мы ничего не знаем о мощности неядерного боезаряда. Скорее всего, арсенал системы А-135 будет комбинированным, то есть состоять из противоракет с ядерными и обычными боевыми частями», — подытожил Козюлин. Как пояснил эксперт, взрыв над Москвой ядерной боеголовки баллистической ракеты и ядерной боевой части ракеты-перехватчика спасёт город от неминуемого уничтожения, но полностью безопасным тоже не будет. По этой причине 53Т6М будет оснащена обычной боеголовкой.

От А-135 к А-235

Система ПРО Москвы была создана в рамках Договора по противоракетной обороне 1972 года между СССР и США (Вашингтон не соблюдает соглашение с 2002 года). Противоракетный зонтик распространяется на Московскую область и Центральный промышленный район.

Работы по созданию системы А-135 «Амур» вблизи подмосковного посёлка Софрино-1 были завершены в первой половине 1990-х годов. Система состоит из многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) «Дон-2Н», командно-вычислительного пункта и пусковых установок. Огневые средства дислоцированы предположительно в семи локациях (Лыткарино, Сходня, Королёв, Внуково , Софрино, Наро-Фоминск, Сергиев Посад).

В 2000-е годы стартовала модернизация А-135 до А-235. В её рамках происходит замена аппаратуры (в частности, автоматизированных систем управления — на аналоги нового поколения) и улучшение характеристик ракет-перехватчиков. В настоящее время процесс модернизации системы находится на завершающей стадии.

На сегодняшний день, как утверждают военные, возможности подмосковной системы ПРО чрезвычайно велики. А-135 работает полностью в автоматическом режиме, обнаруживая баллистические цели (в пределах 120 единиц) на расстоянии 1,5—2 тыс. км. Примерную дальность перехвата боевых блоков баллистических ракет эксперты оценивают в 40—120 км.