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Минобороны показало запуск новой противоракеты
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Появилось видео испытаний новой российской противоракеты 

Lenta.ru 9 часов назад
Министерство обороны России опубликовало на своей странице во «ВКонтакте» видеозапись испытаний новой ракеты системы ПРО в Казахстане. Пуск состоялся на полигоне Сары-Шаган.
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Ранее заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России полковник Андрей Приходько заявил, что ракета выполнила задачу и точно поразила условную цель.
«Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства», — сказал он.
Система ПРО состоит на вооружении объединения ПВО-ПРО и предназначена для защиты Москвы от ударов с воздуха.
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