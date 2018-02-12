Пентагон: Россия мешает борьбе с ИГ в Сирии

Россия мешает проводить операцию против ИГ в Сирии, заявили в Пентагоне

В документе американские военные проанализировали действия российских вооруженных сил на территории Сирии с октября по декабрь 2017 года.

В частности, в Пентагоне вновь отметили "опасные маневры" российских самолетов вблизи американских боевых воздушных судов. Как считают в Министерстве обороны США, действия российских военных провоцировали "нарастание риска непреднамеренного обстрела".

Пентагон также выразил обеспокоенность в связи с призывами Москвы и Дамаска к международной коалиции во главе с США завершить военную операцию на сирийской территории. По мнению американских военных, на западную коалицию будет оказано давление по дипломатическим и военным каналам с целью добиться прекращения военной операции в Сирии.

Западная коалиция во главе с США начала военную операцию на территории Сирии в 2014 году без разрешения официального Дамаска. Совет Безопасности ООН также не давал США разрешение на проведение военных действий в Сирии. Однако глава Пентагона Джеймс Мэттис утверждает, что американское военное присутствие в Сирии законно, поскольку ООН принимала резолюции, направленные против ИГ*. Ранее Минобороны России заявило, что большинство сближений российских и американских самолетов в Сирии связаны с попытками американской авиации помешать уничтожению боевиков ИГ*.

ИГ — Террористическая организация, запрещенная в России.