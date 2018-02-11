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Названы условия продажи С-400 в США
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Глава «Ростеха» заявил о возможности продажи С-400 США 

RT на русском 6 часов назад
Фото: ТАСС
Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия может продать свою зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» США.
Об этом он заявил в интервью The Washington Post.
«С-400 — не наступательная, а оборонительная система. Мы можем продавать её американцам, если они этого захотят. Таким образом, со стратегической точки зрения в этом нет никаких проблем. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности», — отметил он, объясняя причину продажи Турции комплексов со стратегической точки зрения.
Чемезов также добавил, что спрос на системы противоракетной обороны высок и многие государства желают обезопасить своё воздушное пространство.
«Многие страны хотели бы купить такие системы, и у нас есть много заказов. Я не говорю, что мы не конкурируем с американцами, но, согласно моей информации, наша система лучше», — сказал он.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва ведёт переговоры о поставках зенитных ракетных комплексов С-400 с рядом государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
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