Названы условия продажи С-400 в США

«Многие страны хотели бы купить такие системы, и у нас есть много заказов. Я не говорю, что мы не конкурируем с американцами, но, согласно моей информации, наша система лучше», — сказал он.

Чемезов также добавил, что спрос на системы противоракетной обороны высок и многие государства желают обезопасить своё воздушное пространство.