В России отреагировали на «слежку» Пентагона

В Госдуме прокомментировали планы Пентагона следить за размещением российских вооружений

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление Пентагона о том, что ведомство будет вести мониторинг за размещением российских вооружений в связи с развёртыванием ракетного комплекса «Искандер» в Калининградской области, поскольку считает, что такие действия способствует повышению напряжённости.

«Самым главным дестабилизирующим элементом сегодня является размещение систем ПРО вблизи наших границ, которые носят наступательный характер. Ракетные комплексы «Искандер» служат интересам нашего государства и наших союзников. И мы будем размещать их и подобного типа вооружение там, где сочтём необходимым для укрепления наших границ и сохранения того баланса, который пытаются нарушить США, путём развёртывания различных ракетных установок и военных баз вблизи наших территорий», — сказал он.

Швыткин также подчеркнул, что в вопросах размещения вооружений Россия действует в рамках международного права.

Ранее официальный представитель пресс-службы Министерства обороны США Джонни Майкл заявил, что размещение в Калининградской области оперативно-тактических комплексов «Искандер» не нарушает российско-американских договорённостей, но способствует повышению напряжённости между Россией и её соседями.