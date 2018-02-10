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В России отреагировали на «слежку» Пентагона
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В Госдуме прокомментировали планы Пентагона следить за размещением российских вооружений 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление Пентагона о том, что ведомство будет вести мониторинг за размещением российских вооружений в связи с развёртыванием ракетного комплекса «Искандер» в Калининградской области, поскольку считает, что такие действия способствует повышению напряжённости.
>> Не судите мои «Искандеры»
«Самым главным дестабилизирующим элементом сегодня является размещение систем ПРО вблизи наших границ, которые носят наступательный характер. Ракетные комплексы «Искандер» служат интересам нашего государства и наших союзников. И мы будем размещать их и подобного типа вооружение там, где сочтём необходимым для укрепления наших границ и сохранения того баланса, который пытаются нарушить США, путём развёртывания различных ракетных установок и военных баз вблизи наших территорий», — сказал он.
Швыткин также подчеркнул, что в вопросах размещения вооружений Россия действует в рамках международного права.
Ранее официальный представитель пресс-службы Министерства обороны США Джонни Майкл заявил, что размещение в Калининградской области оперативно-тактических комплексов «Искандер» не нарушает российско-американских договорённостей, но способствует повышению напряжённости между Россией и её соседями.
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