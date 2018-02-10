Европу пугают новой «военной игрушкой» Путина

Британский таблоид пугает Европу новой «военной игрушкой» Путина

Минобороны России объявило о предстоящей закупке 12 многофункциональных истребителей Су-57. Как утверждает британское издание Daily Express, демонстрация этого «ужасающего» самолёта заставляет ещё больше опасаться «тотальной войны» с Россией.

«Путин испытывает новое секретное оружие, — пишет Daily Express. — С выпуском нового российского стелс-истребителя возрастают страхи по поводу возможной войны с Россией».

«Новой грозной военной игрушкой» издание называет многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, снабжённый «новым комплексом авионики, способным к быстрому анализу боевых ситуаций», и «невероятно мощным радаром, который может определять местонахождение наземных и воздушных группировок на огромных дистанциях, прежде чем угрозы будут уничтожены ракетами дальнего действия класса „воздух-воздух“ или „воздух-земля“.

Москва уже озвучила планы по закупке двенадцати Су-57, которые могут быть введены в эксплуатацию уже в следующем году, говорится в статье. По словам замминистра обороны Юрия Борисова, десять самолётов уже проходят лётные испытания, причём госиспытания первого этапа уже завершены.

Как сообщает Daily Express, в ходе визита на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре Борисов заявил, что дальнейшее тестирование самолётов будет интенсивным. „У нас был всего один полёт. Вроде всё нормально, но вы понимаете, это комплекс испытаний, долго надо летать. Как правило, такие испытания длятся два-три года“, — приводит издание слова замминистра.

»Ужасающий» истребитель был продемонстрирован всего через несколько часов после выхода ежегодного доклада Мюнхенской конференции по безопасности, отмечает автор статьи. В этом году составители доклада предупреждают, что Россия приближается к «тотальной войне» с Европой.

В документе, озаглавленном «До края и обратно?», утверждается, что несоблюдение соглашений о контроле за вооружениями, развертывание дополнительных сил и напряжённость вокруг военных учений повышают риск «непреднамеренного вооружённого столкновения».

Большим препятствием для снижения напряжённости в отношениях России и Запада авторы доклада называют украинский кризис, причём решение Вашингтона предоставить Киеву летальное вооружение, вероятно, «зацементирует» нынешнюю патовую ситуацию.