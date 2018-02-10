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Раскрыты подробности о бомбардировщике-невидимке РФ
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Раскрыты подробности о российском «невидимом» бомбардировщике 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Новый российский малозаметный бомбардировщик будет легче, чем стоящие на вооружении самолеты стратегической авиации. Об этом пишет военный блог BMPD со ссылкой на французского журналиста Петра Бутовски.
По данным экспертов, проект нового ракетоносца — это «летающее крыло» с минимальной эффективной площадью рассеивания (параметр, замеряющий заметность объекта на радарах. — Ред.), взлетной массой 145 тонн и полезной нагрузкой до 30 тонн. При этом малозаметный бомбардировщик будет почти в два раза легче Ту-160, масса которого 275 тонн.
Из заявлений главкома дальней авиации Анатолия Яковлева уже известно, что перспективный ракетоносец будет дозвуковым самолетом, способным выполнять полеты дальностью 15 000 км без дозаправки. Силовая установка самолета будет выполнена на базе двигателя НК-32-02, производством которого займется самарский завод ОДК «Кузнецов».
В 2009 году КБ Туполева подписало с Минобороны контракт на НИР «Посланник». В рамках научно-исследовательских работ конструкторское бюро подготовило эскизный проект «изделия 80», одобренный весной 2013 года. В декабре 2013 года ОАК, со своей стороны, подписала контракт на технический проект малозаметного ракетоносца, который одобрили в 2016 году.
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