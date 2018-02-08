«Все козыри в руках России»: США признали свой полный провал в Афганистане и проигрыш в Сирии

Бывший министр обороны США Чак Хейгл констатировал полный провал американской военной операции в Афганистане и признал, что США проиграли России и ее союзникам в Сирии. По словам Хейгла, на данный момент положение США в Афганистане хуже, чем когда-либо. Об этом пишет издание newsweek.com.

«Спустя 17 лет в Афганистане наше положение хуже, чем когда-либо. Я думаю, что американский народ, Конгресс, Соединенные Штаты вскоре начнут задавать очень хорошие вопросы, — сказал Хейгл. — Очевидно, что американские военные не могут решить проблемы Афганистана. Производство мака, коррупция, племенные традиции. Назовите любую труднорешаемую проблему — она там есть. Не самая лучшая идея смешивать это все с военными». Чак Хейгл, занимавший пост министра обороны США при президенте Бараке Обаме с 2013 по 2015 год, в среду сказал в интервью изданию Defense News, что «в какой-то момент нам придется покинуть Афганистан и выйти из самого затяжного конфликта в истории США». Несмотря на то, что США потратили около 1 триллиона долларов, пытаясь помочь местным афганским силам уничтожить исламистское террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ), которое предоставило убежище основателю и главе «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Усаме бен Ладену после теракта 11 сентября, за последние месяцы афганское правительство потерпело множество поражений в битвах с повстанцами.

Хейгл сказал, что США и их международная коалиция также потеряли контроль над ситуацией в Сирии, где семь лет гражданской войны почти полностью разрушили страну. США вместе с Турцией и странами Персидского залива, такими как Саудовская Аравия и Катар, изначально поддерживали повстанцев, пытающихся свергнуть президента Сирии Башара Асада. Но вскоре повстанческое движение возглавили джихадисты, и США начали оказывать поддержку курдским формированиям, сосредоточенным на борьбе с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ).

«Как Соединенные Штаты будут влиять на исход войны в Сирии? Русские будут. Иранцы, турки и Асад будут, ну и, конечно же, остатки ИГИЛ все еще существуют, как и другие более мелкие террористические группы», — сказал Хейгл в интервью Defense News. За месяц до того, как в октябре 2015 года Пентагон создал альянс вооруженной оппозиции Демократические силы Сирии, Россия вступила в сирийский конфликт после просьбы о помощи, последовавшей от президента Сирии Башара Асада, и помогала сирийским вооруженным силам отвоевывать территории, оккупированные террористами. Россия объединила вокруг себя и союзников Асада, таких, как Иран, и стала посредником в мирных переговорах между правительством Асада и Турцией, поддерживавшей повстанческие силы. Россия взяла на себя ключевую роль в сирийском мирном процессе, оставив США за рамками урегулирования кризиса.

Комментарий Хейгла о том, что Россия «теперь действительно имеет на руках все козыри и оказывает решающее влияние на ситуацию в Сирии», по сути, повторил заявление командира спецназа Раймонда Томаса , сделанное еще в июле. Томас сказал журналистам, что действия США в Сирии серьезно ограничены международным правом, и Москва победила, потому что была официально приглашена сирийским правительством. Дамаск ссылался на США и Турцию как на «незаконных захватчиков».

Влияние США в Сирии также было подорвано началом противостояния между двумя ближайшими союзниками Пентагона: Турцией и Курдскими народными защитниками (или Отрядами народной самообороны). Последние сформировали самую большую фракцию поддерживаемых США Сирийских демократических сил, которую Турция обвинила в том, что она связана с воинствующей Рабочей партией Курдистана (РПК), много лет выступающей против турецкого государства.