Бывший министр обороны США Чак Хейгл констатировал полный провал американской военной операции в Афганистане и признал, что США проиграли России и ее союзникам в Сирии. По словам Хейгла, на данный момент положение США в Афганистане хуже, чем когда-либо. Об этом пишет издание newsweek.com.
Чак Хейгл, занимавший пост министра обороны США при президенте Бараке Обаме с 2013 по 2015 год, в среду сказал в интервью изданию Defense News, что «в какой-то момент нам придется покинуть Афганистан и выйти из самого затяжного конфликта в истории США». Несмотря на то, что США потратили около 1 триллиона долларов, пытаясь помочь местным афганским силам уничтожить исламистское террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ), которое предоставило убежище основателю и главе «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Усаме бен Ладену после теракта 11 сентября, за последние месяцы афганское правительство потерпело множество поражений в битвах с повстанцами.
«Спустя 17 лет в Афганистане наше положение хуже, чем когда-либо. Я думаю, что американский народ, Конгресс, Соединенные Штаты вскоре начнут задавать очень хорошие вопросы, — сказал Хейгл. — Очевидно, что американские военные не могут решить проблемы Афганистана. Производство мака, коррупция, племенные традиции. Назовите любую труднорешаемую проблему — она там есть. Не самая лучшая идея смешивать это все с военными».
Хейгл сказал, что США и их международная коалиция также потеряли контроль над ситуацией в Сирии, где семь лет гражданской войны почти полностью разрушили страну. США вместе с Турцией и странами Персидского залива, такими как Саудовская Аравия и Катар, изначально поддерживали повстанцев, пытающихся свергнуть президента Сирии Башара Асада. Но вскоре повстанческое движение возглавили джихадисты, и США начали оказывать поддержку курдским формированиям, сосредоточенным на борьбе с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ).
За месяц до того, как в октябре 2015 года Пентагон создал альянс вооруженной оппозиции Демократические силы Сирии, Россия вступила в сирийский конфликт после просьбы о помощи, последовавшей от президента Сирии Башара Асада, и помогала сирийским вооруженным силам отвоевывать территории, оккупированные террористами. Россия объединила вокруг себя и союзников Асада, таких, как Иран, и стала посредником в мирных переговорах между правительством Асада и Турцией, поддерживавшей повстанческие силы. Россия взяла на себя ключевую роль в сирийском мирном процессе, оставив США за рамками урегулирования кризиса.
«Как Соединенные Штаты будут влиять на исход войны в Сирии? Русские будут. Иранцы, турки и Асад будут, ну и, конечно же, остатки ИГИЛ все еще существуют, как и другие более мелкие террористические группы», — сказал Хейгл в интервью Defense News.
Комментарий Хейгла о том, что Россия «теперь действительно имеет на руках все козыри и оказывает решающее влияние на ситуацию в Сирии», по сути, повторил заявление командира спецназа Раймонда Томаса, сделанное еще в июле. Томас сказал журналистам, что действия США в Сирии серьезно ограничены международным правом, и Москва победила, потому что была официально приглашена сирийским правительством. Дамаск ссылался на США и Турцию как на «незаконных захватчиков».
Влияние США в Сирии также было подорвано началом противостояния между двумя ближайшими союзниками Пентагона: Турцией и Курдскими народными защитниками (или Отрядами народной самообороны). Последние сформировали самую большую фракцию поддерживаемых США Сирийских демократических сил, которую Турция обвинила в том, что она связана с воинствующей Рабочей партией Курдистана (РПК), много лет выступающей против турецкого государства.
США жестко раскритиковали совместную операцию Турции и повстанческой Свободной армии Сирии против курдских войск в северо-западном районе Африна, но подчеркнули, что курдские бойцы, покидающие линии фронта, не получат поддержки со стороны коалиции. Сообщается, что сирийские военные разрешали курдским бойцам проходить через территорию, находящуюся под властью правительства. На данный момент сирийская армия сосредоточилась на борьбе с оппозиционными силами в провинции Идлиб и уничтожении остатков ИГИЛ в соседней провинции Хама.