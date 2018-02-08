Ещё
В Пхеньяне замечено скопление военной техники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянку депортируют из Египта за разврат
Россиянку депортируют из Египта за разврат

СМИ: в центре Пхеньяна замечено большое скопление военной техники 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Большое скопление военной техники зафиксировано в четверг в центре столицы КНДР в районе площади имени Ким Ир Сена, где обычно проходят военные парады. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo.
Оно ссылается на одного из иностранных граждан, находящихся сейчас в Пхеньяне, который, в частности, разместил на своей странице в Twitter фотографии этой техники.
Все последние дни в японской и западной прессе появлялись сообщения о том, что 8 февраля — за день до церемонии открытия зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане — в столице КНДР пройдет масштабный военный парад. Он может быть приурочен к празднику — 70-й годовщине создания Корейской народной армии.
Ранее в Южной Корее появлялись сообщения со ссылкой на данные космической разведки о том, что на аэродроме в окрестностях Пхеньяна идут усиленные репетиции парада. К ним якобы привлечены до 12 тыс. военнослужащих и до 600 единиц техники.
ТАСС: последние новости
Япония заявила России протест в связи с началом учений на Курилах В Швейцарии исчезли секретные документы о политике периода "холодной войны" В Москве к зданию Минобороны несут цветы в память о погибшем в Сирии летчике Филипове
 Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянку депортируют из Египта за разврат63
Умер Геннадий Гарбук11
Бойцы ВСУ отказались здороваться словами «Слава Украине»262
Пока вы спали: россияне проиграли США из-за «нервов»85
Зачем Москва начала массовую чистку в Дагестане369
Видео
00:10
В Подмосковье простились с погибшим пилотом Су-25
Ближний Восток Армия
01:23
Боевые стрельбы азербайджанских САУ DANA сняли на видео
Оружие Армия
02:50
Названы решившие вернуться в Россию бизнесмены
Экономика
01:35
Танец задержанной в Египте россиянки попал на видео
Происшествия
00:21
Лысина Дональда Трампа засветилась на трапе
Общество
01:31
НЛО сняли на видео в космосе
Наука
00:40
Масленичная неделя в Москве начнется с морозов
Погода Новости Москвы
00:37
В Москве взяли штурмом квартиру Виктора Бута
Происшествия
00:26
Москвич на самокате объезжает снежные пробки
Общество Новости Москвы
01:52
Юрия Стоянова внесли в базу «Миротворца»
Шоу-бизнес Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение