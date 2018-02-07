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Бойцы ВСУ отказались здороваться словами «Слава Украине»
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Бойцы ВСУ отказались здороваться словами «Слава Украине» 

Lenta.ru 16 часов назад
Фото: Gleb Garanich / REUTERS
Значительная часть украинских военных в штыки восприняла планы правительства изменить воинское приветствие, предписывающее здороваться и прощаться лозунгами «Слава Украине! — Героям слава!». Об этом пишет издание Страна.ua, устроившее выборочный опрос среди бойцов ВСУ.
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В частности, приводится мнение военнослужащего Юрия В., находящегося в зоне АТО (так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе). «В тылу явно думают, что от того, что на передке будут кричать "Слава Украине — Героям слава" — мы будем воевать лучше. То береты меняют, то приветствия. Пусть лучше займутся улучшением снабжения, обучением армии — не на бумаге, а в реальности, и ворье из штабов пересажают».
«У нас не УПА, у нас украинская армия. Мой дед меня не поймет — он жив и очень даже за Украину, но без национализма. Армия должна быть в стороне от политики, а от этого приветствия политикой несет на версту», — сетует сержант Владимир.
Капитан фронтовой разведки Ярослав К. считает, что замена приветствия логична, «но отзыв — не очень. В наших Вооруженных силах далеко не все герои. Видел не раз в 2014 году, как целыми ротами тикали с передка. Будет смешно, когда тыловые и штабные друг друга будут приветствовать "Героям слава"».
Впрочем, у предполагаемой замены имеются сторонники. Так, контрактник Александр Д. утверждает, что эта форма уже давно употребляется в качестве неформального приветствия на передовой.
«Слава Украине! Героям слава!» — приветствие и лозунг украинских националистов, который использовался в период Второй мировой войны. Вновь стал популярен во время Евромайдана — протестных акций 2014 года на Украине.
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