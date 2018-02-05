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«Был асом штурмовой авиации»: в Приморье рассказали о погибшем летчике
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«Был асом штурмовой авиации»: в Приморье рассказали о погибшем летчике 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Убитый в Сирии российский пилот Роман Филиппов (по другим данным, Филипов) служил в Приморье. Об этом сообщается на сайте администрации Приморского края.
По словам и.о. главы региона Андрея Тарасенко, «военная служба и судьба» погибшего «накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем». Чиновник назвал пилота одним «из асов отечественной штурмовой авиации».
Ранее источник «Новой газеты» в Минобороны заявил, что Филиппов — бывший украинский летчик из Симферополя, однако «Московский комсомолец» эту информацию опроверг. По данным газеты, путаница возникла из-за того, что полк, в котором числился летчик, дислоцируется в Крыму.
«МК» отмечает, что Филиппов был одним из лучших летчиков Воздушно-космических сил, в 2013 году на всеармейских соревнованиях «Авиадартс» он занял 2-е место. Также газета опубликовала фотографию рапорта, который нашли у погибшего. В этом документе командир Филиппова просит представить летчика к госнаграде.
Замглавы администрации Черниговского района Приморья Сергей Климчук заявил РБК, что погибший летчик служил в Черниговке.
Третьего февраля в Сирии был сбит российский самолет Су-25. Пилот успел катапультироваться, но был убит террористами. В ответ Россия нанесла удар по району Идлиба, подконтрольному террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), в результате которого были убиты более 30 боевиков.
 Ещё 10 источников 
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