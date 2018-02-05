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ВМФ получит корвет «Гремящий» в этом году
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«Северная верфь» планирует передать ВМФ корвет «Гремящий» в этом году 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует передать корвет проекта 20385 "Гремящий" ВМФ России в 2018 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев.
"Гремящий" по плану мы должны сдать в этом году. Сейчас закрываем построечные удостоверения. На корвете идет монтаж оборудования, подключение электрических схем, окрасочные и изоляционные работы, в настоящее время принимаем судовую мебель, скоро приступим к ее монтажу", — сказал он.
По его словам, в настоящее время корвет готовится к заселению экипажа, которое намечено на весну.
Осенью прошлого года заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов при посещении судостроительного завода "Северная верфь" сообщил, что надеется на то, что корвет "Гремящий" будет передан ВМФ РФ в 2018 году.
Проект 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.
Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тысяч тонн, длину — 104 метра, ширину — 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания — около 4 тысяч морских миль, экипаж — 99 человек. На вооружении кораблей этого проекта — универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК", зенитный ракетный комплекс "Редут", 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190-01, два 30-миллиметровых зенитных автомата АК-630М, противолодочный комплекс "Пакет". На корвет может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).
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