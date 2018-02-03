«Погиб как герой». Пилот сбитого Су-25 принял бой

Российский журналист Александр Коц опубликовал фотографии пистолета Стечкина, который принадлежал погибшему в Сирии пилоту российского штурмовика Су-25.
«Судя по магазинам Стечкина нашего летчика, он отстреливался. И погиб как герой», — сообщил он в Twitter, сопроводив запись снимком.
Telegram-канал Directorate 4 уточняет, что автоматический пистолет Стечкина — «личное оружие пилота». Указывается, что «один магазин полностью пустой, два других израсходованы более чем наполовину».
«Пилот вел бой», — говорится в сообщении.
Telegram-канал Directorate 4
Напомним, в районе Идлиба был сбит российский штурмовик Су-25. В Минобороны подтвердили гибель пилота. По неподтвержденным данным, его имя — Роман Филиппов.
По району, подконтрольному «Джебхат ан-Нусре», откуда была запущена ракета ПЗРК, нанесен групповой удар высокоточным оружием.