«Погиб как герой». Пилот сбитого Су-25 принял бой

Погибший в Сирии российский пилот отстреливался из «Стечкина»

«Судя по магазинам Стечкина нашего летчика, он отстреливался. И погиб как герой», — сообщил он в Twitter, сопроводив запись снимком. Российский журналист Александр Коц опубликовал фотографии пистолета Стечкина, который принадлежал погибшему в Сирии пилоту российского штурмовика Су-25.

Telegram-канал Directorate 4 уточняет, что автоматический пистолет Стечкина — «личное оружие пилота». Указывается, что «один магазин полностью пустой, два других израсходованы более чем наполовину».

«Пилот вел бой», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Directorate 4

Напомним, в районе Идлиба был сбит российский штурмовик Су-25. В Минобороны подтвердили гибель пилота. По неподтвержденным данным, его имя — Роман Филиппов