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«Погиб как герой». Пилот сбитого Су-25 принял бой
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Погибший в Сирии российский пилот отстреливался из «Стечкина» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский журналист Александр Коц опубликовал фотографии пистолета Стечкина, который принадлежал погибшему в Сирии пилоту российского штурмовика Су-25.
«Судя по магазинам Стечкина нашего летчика, он отстреливался. И погиб как герой», — сообщил он в Twitter, сопроводив запись снимком.
Telegram-канал Directorate 4 уточняет, что автоматический пистолет Стечкина — «личное оружие пилота». Указывается, что «один магазин полностью пустой, два других израсходованы более чем наполовину».
«Пилот вел бой», — говорится в сообщении.
Telegram-канал Directorate 4
Напомним, в районе Идлиба был сбит российский штурмовик Су-25. В Минобороны подтвердили гибель пилота. По неподтвержденным данным, его имя — Роман Филиппов.
>> Минобороны: Су-25 сбит террористами, пилот погиб в бою
По району, подконтрольному «Джебхат ан-Нусре», откуда была запущена ракета ПЗРК, нанесен групповой удар высокоточным оружием.
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