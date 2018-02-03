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НАТО в Черном море: игра на нервах
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НАТО в Черном море: игра на нервах 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Черное море в последние месяцы и даже годы привлекает особое внимание Запада и его военной составляющей в лице НАТО. Нездорово особое. Оно и понятно — стратегически важный регион, к которому прямое географическое отношение имеет якобы враждебная, угрожающая западным "интересам и ценностям" Россия. На этот раз в Черное море вошел британский ракетный эсминец HMS Duncan, сопровождающий турецкий фрегат Gaziantep. Вроде бы штатная ситуация. Ничего особенного. Выход к Черному морю имеет Турецкая республика — полноправный член НАТО, и Украина — потенциальный, но крайне ненадежный претендент на вступление.
Впрочем, в текущих реалиях разговоры о членстве незалежной в альянсе не стоят и "выеденного гроша", как выражался некогда один российский политик из 90-х. Она лишь плацдарм для реализации больших англосаксонских геополитических проектов. Именно для этого проводятся совместные учения со страной "победившего достоинства". Именно с этой целью летом прошлого года ВМС США начали строительство собственного оперативного центра на военно-морской базе в Очакове, неподалеку от Крыма. Чтобы держать Украину в тонусе и употребить ее в нужный момент.
Стоит напомнить, что в наступившем году Черное море уже "посещал" ракетный эсминец USS Carney, оснащенный системой ПРО "Иджис" и десятками крылатых ракет "Томагавк". А летом прошлого года в акваторию заходили сразу несколько натовских судов для участия в совместных с Украиной маневрах. Нельзя не сказать и о чрезвычайной активности альянса в небе над Черным морем. Она, по сути, беспрецедентная. Интенсивная разведка вблизи российских границ ведется в открытую и на постоянной основе. Перехваты российскими истребителями натовских, читай американских самолетов-разведчиков стали обыденным явлением. Правда, каждый раз Пентагон безосновательно обвиняет российских коллег в "небезопасных сближениях". На днях очередную "шпионскую воздушную машину" перехватил российский Су-27. Судя по опубликованному видео, как всегда виртуозно. Опыт накоплен. Причем реальный, а не учебный.
Очевидно, что наращивание напряженности в регионе через провокационные действия — еще один инструмент давления на Россию наряду с множеством других. Нельзя исключать, что Вашингтон со своими партнерами и мелкими, но исполнительными подопечными могут пойти на провокацию, связанную с Донбассом или Крымом. Или в совокупности. Во всяком случае, есть основания так думать, судя хотя бы по активному укреплению позиций ВСУ вблизи самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Выборы президента России в марте — удобный повод. Но при этом наивно рассчитывать, что у Москвы нет контраргументов и вариантов адекватного и вразумительного ответа. И политического и, на худой конец, военного. В НАТО прекрасно осведомлены, что границы России, включая Крымский полуостров — исчерпывающе прикрыты и защищены самыми современными оборонительными и наступательными системами. Впрочем, никто из сторонников провокационных действий, скорее всего, на серьезный успех не рассчитывает. Разве что откровенные безумцы. Хотят нервы потрепать. Но могут потрепать ведь и себе.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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