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В Сирии вновь заметили «летающие радары»
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В Сирии вновь заметили «летающие радары» А-50У 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Летающий радар» А-50У замечен в небе над Сирией, предположительно, в районе Латкии. Фотографию самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления опубликовал пользователь Twitter Ваэль аль Хуссейни (Wael Al Hussaini).
В декабре прошлого года сообщалось, что один из четырех самолетов, выполняющих функцию воздушного пункта управления войсками такого типа, вернулся в Иваново после выполнения задач в Сирии. Где находятся еще три, точно неизвестно.
А-50У вернулся на родину после заявления президента России Владимира Путина о выводе войск с территории Сирии.
В апреле 2017-го в сети также появлялась фотография, на которой предположительно, изображен российский «Таганрог» в районе военной базы Хмеймим. Российские военные начали использовать «летающие радары» в конце 2015 года для управления своей воздушной группировкой в Сирии.
Самолеты типа А-50 предназначены для управления и наведения групп истребительной и ударной авиации и по сути являются мобильными летающими командными пунктами. А-50У — модель, оснащенная новейшим цифровым радиотехническим комплексом.
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