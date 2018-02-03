В Сирии вновь заметили «летающие радары»

«Летающий радар» А-50У замечен в небе над Сирией, предположительно, в районе Латкии. Фотографию самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления опубликовал пользователь Twitter Ваэль аль Хуссейни (Wael Al Hussaini).
#RuAF A-50U today in #khmeimim AB #Latakia #Syria pic.twitter.com/ELs3ld3zSs— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 2 февраля 2018 г.
В декабре прошлого года сообщалось, что один из четырех самолетов, выполняющих функцию воздушного пункта управления войсками такого типа, вернулся в Иваново после выполнения задач в Сирии. Где находятся еще три, точно неизвестно.
А-50У вернулся на родину после заявления президента России Владимира Путина о выводе войск с территории Сирии.
В апреле 2017-го в сети также появлялась фотография, на которой предположительно, изображен российский «Таганрог» в районе военной базы Хмеймим. Российские военные начали использовать «летающие радары» в конце 2015 года для управления своей воздушной группировкой в Сирии.
Exclusive: today the #RuAF deployed an A-50 AEW aircraft to the #Khmeimem AFB. pic.twitter.com/ffs5oTxmnS— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 30 апреля 2017 г.
Самолеты типа А-50 предназначены для управления и наведения групп истребительной и ударной авиации и по сути являются мобильными летающими командными пунктами. А-50У — модель, оснащенная новейшим цифровым радиотехническим комплексом.