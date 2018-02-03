США открестились от поставок ПЗРК в Сирию

Эрик Пэхон. «США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа "земля-воздух" и не намерены делать этого в будущем, — сказал Пэхон. — Операции США географически ориентированы на продолжающиеся боевые действия против ИГ («Исламское государство», запрещено в России) в восточной Сирии». США не передавали своим союзникам в Сирии переносные зенитно-ракетные комплексы. Об этом агентству РИА Новости заявил представитель Пентагона

Он добавил, что «Вашингтон оценит информацию о том, что российский Су-25 был сбит из ПЗРК, чтобы обеспечить безопасность наших партнеров по коалиции».