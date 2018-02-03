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Минобороны: Су-25 сбит террористами, пилот погиб в бою
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В Сирии сбили российский Су-25 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Российский самолет Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами, сообщает Минобороны РФ.
"…При выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25", — говорится в сообщении.
Отмечается, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра"*.
"При ведении боя с террористами пилот погиб", — сообщают в Минобороны.
>> CIT: в Сирии сбили российский Су-25
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.
"По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса", — добавляют в российском Минобороны.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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