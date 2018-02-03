Успел доложить об атаке: Минобороны рассказало, как погиб пилот Су-25

"При выполнении 3 февраля облета зоны деэскалации "Идлиб" для контроля режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой", — говорится в сообщении. Погибший в Сирии пилот штурмовика Су-25 майор Роман Филипов до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить, что атакован ракетой, сообщает Минобороны России

Неравный бой

"Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой", — говорится в сообщении. Как отметили в оборонном ведомстве, тяжело раненный летчик после приземления был окружен, принял бой и в итоге подорвал себя гранатой.

"Десятки блестяще выполненных боевых задач"

"На счету майора Романа Филипова в Сирии десятки блестяще выполненных боевых задач по уничтожению боевиков международных террористических группировок и сопровождению гуманитарных автоколонн российского Центра примирения враждующих сторон в освобожденные от террористов населенные пункты", — говорится в сообщении. В Минобороны также рассказали, что майор Филипов был опытным летчиком, не в первый раз находился в командировке в Сирийской Арабской Республике.

Российский ответ террористам

"Когда президент (Владимир) Путин говорил о завершении активной стадии операции по поддержке вооруженных сил Сирии в их контртеррористической работе, он говорил, что сохраняющийся и остающийся потенциал российских вооруженных сил в пунктах временно базирования достаточен для того, чтобы в случае необходимости наносить по террористам сокрушительный удар. Именно о таких точечных ударах речь и идет", — сказал Песков. На гибель Филиппова отреагировали в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , Россия предприняла решительные действия для пресечения активности террористов в Сирии в ответ на сбитый Су-25.

Россия, подчеркнул также пресс-секретарь, крайне обеспокоена наличием ПЗРК у террористов, но призывает к осторожности в заявлениях об их происхождении.

Контрабандные поставки

"Я бы не стал никак комментировать Морозова. Безусловно, не обладая точной информацией откуда и каким образом этот ПЗРК, а также многие другие, которые есть у террористов, попадают на территорию Сирии, делать какие-то заявления, безусловно, нужно весьма осторожно", — сказал Песков. Ранее сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов заявил РИА Новости , что ПЗРК, из которого был сбит Су-25, мог попасть к боевикам через контрабандные продажи с военного склада в Калиновке Винницкой области Украины, где в сентябре произошёл сильнейший пожар.

"О происхождении ПЗРК, которым сбили Су-25 ВКС России, пока ничего не известно, поскольку неизвестен тип ПЗРК. Для этого туда уже третьи сутки прорывается сирийский спецназ. Регулярные войска Сирии проводят там свою операцию", — сказал Шаманов. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов , в свою очередь, заявил, что о происхождении ПЗРК, которым был сбит российский Су-25, пока ничего не известно, поскольку до сих пор не удалось обследовать место падения самолета.

Ответственность взяли террористы

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.

Ответственность за сбитый Су-25 взяла на себя группировка "Хайат тахрир аш-Шам"* (ранее известная под названием "Джебхат ан-Нусра" *). Об этом сообщил сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

Аналогичные данные появились и на телеканале Al-Arabiya.

*Террористическая организация, запрещенная в России.