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Корабли НАТО вошли в Чёрное море
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Два корабля НАТО вошли в Чёрное море 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Ракетный эсминец ВМС Великобритании «Дункан» и турецкий фрегат «Газиантеп» вошли в акваторию Чёрного моря.
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Об этом сообщается в Twitter Объединённого военно-морского командования НАТО.
5 января в Чёрное море вошёл ракетный эсминец «Карни» (DDG-64), после чего зашёл в порт Одессы с целью «проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнёров НАТО».
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