Корабли НАТО вошли в Чёрное море

Два корабля НАТО вошли в Чёрное море

Ракетный эсминец ВМС Великобритании «Дункан» и турецкий фрегат «Газиантеп» вошли в акваторию Чёрного моря.

Об этом сообщается в Twitter Объединённого военно-морского командования НАТО.