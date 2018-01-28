В Приамурье получил ранение военнослужащий

В Приамурье военнослужащий получил ранение при невыясненных обстоятельствах

"Командованием Восточного округа совместно с правоохранительными органами проводится проверка обстоятельств и причин ранения военнослужащего одной из воинских частей Белогорского гарнизона", — говорится в сообщении. Военнослужащий одной из воинских частей в городе Белогорске Амурской области получил ранение при невыясненных обстоятельствах, проводится проверка. Об этом сообщили в воскресенье в пресс— службе Восточного военного округа.

Сейчас военнослужащий находится в медучреждении, где ему оказывается помощь, добавили в пресс-службе.