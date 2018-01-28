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В Приамурье получил ранение военнослужащий
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В Приамурье военнослужащий получил ранение при невыясненных обстоятельствах 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащий одной из воинских частей в городе Белогорске Амурской области получил ранение при невыясненных обстоятельствах, проводится проверка. Об этом сообщили в воскресенье в пресс— службе Восточного военного округа.
"Командованием Восточного округа совместно с правоохранительными органами проводится проверка обстоятельств и причин ранения военнослужащего одной из воинских частей Белогорского гарнизона", — говорится в сообщении.
Сейчас военнослужащий находится в медучреждении, где ему оказывается помощь, добавили в пресс-службе.
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