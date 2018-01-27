В Давосе предложили создать план войны с РФ

Экс-министр обороны США Эштон Картер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что НАТО необходимо продумать план на случай войны с Россией. Видео с выступлением выложено на YouTube

Эту тему он неожиданно затронул, говоря об изменившемся мире и кибервойнах, отметив, что нужно быть готовыми не только к кибератакам, но и к вторжению «зеленых человечков». Подобный сценарий, по мнению Картера, возможен, к примеру, в прибалтийских государствах, «где Россия может использовать национальные меньшинства».

«Стратегия реакции нужна как США, так и НАТО», — заявил Картер.

Картер также подчеркнул, что более двадцати лет США не рассматривали Россию как военного противника, но сейчас ситуация совсем иная.