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В Давосе предложили создать план войны с РФ
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В Давосе предложили создать план войны с РФ 

Рамблер 8 часов назад
Экс-министр обороны США Эштон Картер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что НАТО необходимо продумать план на случай войны с Россией. Видео с выступлением выложено на YouTube.
Эту тему он неожиданно затронул, говоря об изменившемся мире и кибервойнах, отметив, что нужно быть готовыми не только к кибератакам, но и к вторжению «зеленых человечков». Подобный сценарий, по мнению Картера, возможен, к примеру, в прибалтийских государствах, «где Россия может использовать национальные меньшинства».
«Стратегия реакции нужна как США, так и НАТО», — заявил Картер.
Картер также подчеркнул, что более двадцати лет США не рассматривали Россию как военного противника, но сейчас ситуация совсем иная.
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