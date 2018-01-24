Россия воскресила законсервированный при Ельцине бомбардировщик

Новый ракетоносец начал летные испытания

Новый ракетоносец Ту-160 на прошлой неделе начал летные испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

До конца 2018 года изготовленный на Казанском авиазаводе стратегический ракетоносец будет передан ВКС.

Как пояснил собеседник агентства, новый самолет изготовлен из советского задела, на нем проведена только малая модернизация, а планер и двигатели остались прежними.

Ту-160 — стратегический ракетоносец, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Серийный выпуск этих машин начался в 1984 году на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова. После распада СССР осталось несколько заделов Ту-160 в разной степени готовности, однако из-за экономических проблем работы над ними были заморожены. В 2015 году стало известно о решении возобновить их производство в модернизированном варианте Ту-160М2. ВКС планируют приобрести не менее 50 Ту-160М2.