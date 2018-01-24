Ещё
Военная техника США вышла из-под контроля в Японии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военная техника США вышла из-под контроля в Японии 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: EPA

Губернатор японской префектуры Окинава Такэси Онага прокомментировал участившиеся инциденты с военной техникой США. "Американские вооруженные силы вышли из-под контроля. Они просто crazy", — заявил Такэси Онага.

Тем временем министр обороны Японии Ицунори Онодэра потребовал от американской стороны провести осмотр всей принадлежащей ей военной техники, находящейся в Японии, а также указал на "слишком частые" инциденты с ее участием.

ТАСС напоминает, что 23 января вертолет ВВС США AH-1 совершил экстренную посадку на одном из островов префектуры Окинава.

Российская Газета: последние новости
Британский генштаб признал преимущество российской армии К стратегическим подлодкам США пришел российский корабль-разведчик Сибирские авиаконструкторы создали первый в мире алюминиевый двигатель
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую авиакатастрофу «оценят» во Франции
Барановская сцепилась со Стриженовой из-за Аршавина
«Пью я каждый день»: тайная жизнь убитой студентки
Пока вы спали: «новое оружие» против России
«Не приглашали»: Украину не пустили на заседание ПАСЕ
Видео
00:00
Блогер создал эпичное видео на «Вальс цветов» Чайковского
Интернет
03:18
Курды запустили ракеты по Турции
Конфликты В мире
01:20
Российскую авиакатастрофу «оценят» во Франции
Происшествия Катастрофы
03:05
Барановская сцепилась со Стриженовой из-за Аршавина
Шоу-бизнес
02:41
Курящий малыш из Осетии возмутил соцсети
Происшествия
00:52
Красная Суперлуна взойдёт над Москвой
Наука Общество
00:42
Бывшая жена Джигарханяна ушла к медиамагнату
Шоу-бизнес
02:24
Сами Насери въехал на лошади на московскую сцену
Шоу-бизнес
04:04
Поклонники собирают деньги на памятник Стриженовой
Шоу-бизнес Общество
01:32
«Пью я каждый день»: тайная жизнь убитой студентки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение