Россия будет сбивать беспилотники «гвоздями»

У российских военных появится малогабаритная зенитная ракета, способная поражать самодельные беспилотники и реактивные снаряды. Как пишут «Известия», на Западе ее называют «идеальным оружием» для отражения массированных атак.

Впервые малогабаритную зенитную управляемую ракету (ЗУР) для «Панциря» представили во время международного военного форума «Армия-2017». Ракету разработало тульское АО «Конструкторское бюро приборостроения».

Сейчас ракета проходит испытания — поражает учебные цели. Газета отмечает, что из-за своей «миниатюрности» военные прозвали новинку «гвоздем». Для одного штатного пускового контейнера зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» нужно четыре таких «гвоздя».

Когда испытания завершатся, ракеты войдут в состав вооружения «Панцирь-М» и «Панцирь-СМ».