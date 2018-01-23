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Россия будет сбивать беспилотники «гвоздями»
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Россия будет сбивать беспилотники «гвоздями» 

Рамблер 2 часа назад

У российских военных появится малогабаритная зенитная ракета, способная поражать самодельные беспилотники и реактивные снаряды. Как пишут «Известия», на Западе ее называют «идеальным оружием» для отражения массированных атак.

Впервые малогабаритную зенитную управляемую ракету (ЗУР) для «Панциря» представили во время международного военного форума «Армия-2017». Ракету разработало тульское АО «Конструкторское бюро приборостроения».

Сейчас ракета проходит испытания — поражает учебные цели. Газета отмечает, что из-за своей «миниатюрности» военные прозвали новинку «гвоздем». Для одного штатного пускового контейнера зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» нужно четыре таких «гвоздя».

Когда испытания завершатся, ракеты войдут в состав вооружения «Панцирь-М» и «Панцирь-СМ».

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