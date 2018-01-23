Российский корабль-разведчик обнаружен у берегов США

У побережья США засекли российский корабль-разведчик

Российский корабль-разведчик «Виктор Леонов» был замечен американскими военными в нейтральных водах у Восточного побережья США — в 100 милях от побережья Северной Каролины. Об этом сообщил телеканал CNN.

Несколько дней назад российский корабль покинул столицу Тринидада и Тобаго, взяв курс на север.

Последний раз «Виктор Леонов» был замечен у Восточного побережья США в марте 2017 года, когда прошел в международных водах в 37 км юго-восточнее базы в Кингс-Бэй.

Источники CNN предполагают, что корабль будет осуществлять разведку у берегов США на протяжении 4−6 месяцев.

«Виктор Леонов» предназначен для перехвата радиопереговоров и изучения параметров сонаров.