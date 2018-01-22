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«Служу Российской Федерации» больше не будет
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«Служу Российской Федерации» больше не будет 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в уставы Вооруженных сил. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, президент изменил форму обращения к командиру в ответ на поздравления и благодарности.

«Если командир (начальник) поздравляет военнослужащих воинской части (подразделения), находящихся в строю, они отвечают протяжным троекратным «Ура», а если командир (начальник) благодарит их, военнослужащие отвечают: «Служим России», — говорится в тексте указа.

С 2007 года форма ответа была длиннее: «Служу/Служим Российской Федерации». До 1993 года действовала форма: «Служу/Служим Отечеству».

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