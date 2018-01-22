В Британии признали преимущество армии России

Глава британского генштаба признал преимущество российской армии, пишут СМИ

Вооруженные силы Великобритании отстают от российской армии. Об этом говорится в тексте выступления начальника британского генштаба Ника Картера, которое состоится в понедельник, пишет The Telegraph.

Картер в своем выступлении подчеркивает серьезную угрозу, которую, по его мнению, представляют российские крылатые ракеты, успешно примененные в Сирии (очевидно, речь идет о "Калибрах" — ред). У Лондона нет от них защиты, полагает глава генштаба.

Генерал с сожалением отмечает снижение трат на военные исследования и считает, что за последние годы Москве удалось продемонстрировать военные возможности, которым Великобритания с трудом может соответствовать.

Кроме того, издание со ссылкой на источники пишет, что британские высокопоставленные военные обеспокоены доминированием России в области артиллерии, радиоэлектронной борьбы и компьютерных технологий.

Ранее Минобороны США в своей новой стратегии назвало соперничество с Россией и Китаем принципиальным приоритетом и потребовало дополнительных инвестиций для стратегического противостояния этим странам. В Пентагоне считают, что Москва и Пекин представляют угрозу для безопасности и процветания США.