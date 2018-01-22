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США исследует готовность соседей РФ к войне
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СМИ: США изучат готовность соседей России к условиям войны 

Российская Газета 1 час назад
Фото: EPA

Американцы намерены изучить инфраструктуру Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши на предмет готовности к условиям военного времени. Такие планы вынашивает Логистическое агентство Департамента обороны США, передает РИА Новости со ссылкой на RT.

Данное исследование необходимо Пентагону для понимания логистических сетей и цепочек поставок различных товаров в этих европейских странах для подготовки собственной промышленности к функционированию в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций.

Итоговые отчеты будут включать в себя данные об источниках воды и продуктов, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды. Также в докладах должны быть представлены сведения о стройматериалах и технике, производственных мощностях и мобилизационных возможностях. Кроме того, американских военных интересует транспортная инфраструктура указанных стран — порты, дороги, аэропорты, мосты и переправы.

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