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Из Донбасса вывели «Закарпатский легион»
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Из Донбасса вывели «Закарпатский легион» 

Ридус 2 часа назад
Фото: ТАСС

Одна из крупнейших бригад Вооруженных сил Украины — 128-я отдельная горно-пехотная бригада, также известная как «Закарпатский легион», в полном составе покинула зону силовой операции в Донбассе.

Бригада уже прибыла в место дислокации в Закарпатье, сообщает «РИА Новости Украина». По данным сайта Mukachevo. net, «Закарпатский легион» был направлен «на восстановление» и пробудет в месте дислокации до июля 2018 года.

В декабре прошлого года о выходе из состава 54-й бригады ВСУ объявил так называемый «Грузинский национальный легион». В качестве причины была названа некомпетентность командира бригады Алексея Майстренко и его окружения, а также его «незаконные приказы». «Ридус» подробно освещал эту историю.

Бойцы «Грузинского легиона» пообещали «разоблачить людей, действующих против государственных интересов Украины, а именно командира Майстренко Алексея, капитана Холмовского и братьев Федосенко», которые назвали легион «раковой опухолью».

В свою очередь представители 54-й бригады ВСУ заявили, что «отдельного подразделения под названием „Грузинский легион“ в составе 54-й Отдельной механизированной бригады ВСУ никогда не существовало».

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