США хотели подключить Россию к «Звездным войнам»

США планировали включить Россию в программу «Звездные войны»

Американский президент Джордж Буш-старший в девяностые годы всерьез обдумывал вариант включения России в программу Стратегической оборонной инициативы (СОИ), также известную как "Звездные войны", в качестве партнера. Об этом сообщила газета The Telegraph cо ссылкой на рассекреченные документы британского правительства.

Как пишет издание, администрация Буша-старшего была готова поделиться с Москвой стратегическими военными технологиями и системами обороны. Согласно британскому досье, президент США планировал обсудить этот вопрос с Борисом Ельциным после встречи в Кэмп-Дэвиде в 1992 году, где было официально объявлено об окончании холодной войны.

Вашингтон считал, что у Ельцина есть "совершенно новый подход и желание сотрудничать, которое американцы хотели использовать для того, чтобы получить преимущества от более хороших отношений", приводит издание слова Стивена Уолла, который тогда занимал пост советника премьер-министра Великобритании.

В документах британского правительства выражаются опасения, что подобное сотрудничество может поставить "сложные вопросы для глобальной безопасности".

Издание также ссылается на более поздние документы, в которых говорится о том, что Вашингтон "умерил свои амбиции" в плане сотрудничества с Россией в сфере стратегических разработок.

США объявили о создании Стратегической оборонной инициативы в 1983 году. Программа предполагала создание глобальной системы ПРО с элементами космического базирования. Проект свернули на этапе экспериментальных разработок, поскольку его посчитали устаревшим и неоправданно дорогостоящим.