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Турцию обстреляли ракетами с территории Сирии
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Турцию обстреляли с территории Сирии 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com

С территории Сирии было выпущено четыре ракеты по центру турецкого города Килис. Два дома были повреждены, один человек получил незначительные ранения, сообщает издание Anadolu.

Обстрел продолжался несколько минут. Одно из зданий, куда попала ракета, загорелось, но было быстро потушено пожарными. Человек был ранен осколком стекла. Кто обстрелял турецкую территорию, в настоящий момент не уточняется.

20 января Анкара официально объявила о начале военной операции на территории Сирии около города Африн. Заявленная цель операции — охрана границ и борьба с боевиками «Исламского государства» (группировка запрещена в России).

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