Курды оказали турецким войскам бешеное сопротивление

Турция 20 января официально объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн против курдских отрядов «Силы народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС), которые считает террористическими организациями. Целью операции названа защита турецких границ и обеспечение безопасности в регионе.

В субботу 72 самолета турецких ВВС поразили 108 целей в семи точках Африна и вернулись на базу. В результате авиаударов погибли девять человек, в том числе шесть мирных граждан, передает РИА Новости со ссылкой на источник в совете Африна.

В воскресенье началась наземная часть операции турецких войск, действующих при поддержке формирований «Сирийской свободной армии» (ССА). В течение дня турецкой армии удалось продвинуться на 5 км в глубь территории Сирии. В Африн вошли танковые подразделения, отряды специального назначения и пехота, которые оказывают огневую поддержку формированиям ССА.

Отряды СНС оказывают турецким войскам ожесточенное сопротивление. На подступах к Африну курдским бойцам удалось поразить два турецких танка, еще один был подбит в районе Бильбиль. В секторе Джандарис, где курды отразили атаку противника и вынудили его повернуть назад, продолжаются бои, в которых принимают участие женские отряды снайперов.

Президент Сирии Башар Асад расценил турецкое вторжение в Африн как поддержку терроризма.