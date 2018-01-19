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Прояснилась ситуация с российскими военными в Африне
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Прояснилась ситуация с российскими военными в Африне 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о выводе российских войск из сирийского Африна. По словам министра, сообщения турецких СМИ о выводе российских наблюдателей были недостоверны и их позже опровергли.

>> Российский журналист: Турция начала войну

«Эти сообщения потом были опровергнуты. У нас сейчас главная задача вместе с Турцией и Ираном — это обеспечить полноценное функционирование зоны деэскалации в Идлибе», — цитирует Лаврова RT.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что российские военнослужащие покидают Африн в связи с планами Турции начать операцию против курдов. Телеканал Al Mayadeen эту информацию опроверг, заявив, что российские наблюдатели остаются в городе наряду с иранскими коллегами.

19 января министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что Турции «де-факто начала» военную операцию в сирийском Африне, передает ТАСС.

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