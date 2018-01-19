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Крупнейшие в мире атомные подлодки РФ уничтожат
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Крупнейшие в мире российские атомные подлодки уничтожат 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Атомные подводные лодки проекта 941 (шифр «Акула») «Архангельск» и «Северсталь» утилизируют. Об этом РИА Новости сообщил в пятницу, 19 января, источник в судостроительной отрасли.

Субмарины уже выведены из боевого состава Военно-морского флота России. По словам собеседника агентства, их дальнейшая эксплуатация нерентабельна. Он уточнил, что «Росатом» утилизируют подлодки после 2020 года.

Сейчас в составе ВМФ остается единственная субмарина 941У «Дмитрий Донской», на которой испытывалась баллистическая ракета «Булава».

Подлодки проекта 941 — самые большие в мире атомные субмарины (и субмарины вообще). Над ними работал советский конструктор Сергей Ковалев. Первая лодка этого типа ТК-208 была спущена на воду в 1980 году. Длина субмарин — 172 метра, полное водоизмещение — 49,8 тысячи тонн. Всего было построено шесть таких подлодок.

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