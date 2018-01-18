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Пентагон сообщил о тяжелых боях с ИГ в долине Евфрата
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В Пентагоне сообщили о тяжелых боях с ИГ в долине Евфрата 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Syrian Democratic Forces

Тяжелые бои против террористической группировки "Исламское государство"* продолжаются в долине Евфрата, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

"Военная кампания против ИГ* в Сирии не закончена, тяжелые бои все еще идут в средней части долины реки Евфрат", — говорится в сообщении.

При этом в Пентагоне отмечают, что ИГ* пока не удалось отвоевать обратно ни одного района, который ранее был освобожден от террористов.

Ранее в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США сохранят военное присутствие в Сирии, поскольку необходимо обеспечить, чтобы ИГ* вновь не подняла голову, а также добиться политического урегулирования в стране.

* Запрещенная в России террористическая организация

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