Ещё
В НАТО заявили о «неслыханном» соперничестве с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В НАТО заявили о «неслыханном» соперничестве с Россией на море 

Ридус 7 часов назад
Фото: ридус

Россия готовится к активному соперничеству на море, заявил командующий ВМС НАТО британский вице-адмирал Клайв Джонстон, выступая в Атлантическом совете.

«Мы сейчас переживаем период такого соперничества на море, какого не наблюдали ранее. Россия готовится к интенсивным вызовам, Китай делает то же самое. Это лишь подчеркивает важность сохранения военно-морской мощи в стратегии НАТО», — цитирует Джонстона ТАСС.

По словам вице-адмирала, Россия «прекрасно использует появляющиеся возможности»; в качестве примера он назвал Сирию. «В сфере разведки русские действуют более целенаправленно, агрессивно, открыто и ближе к нашему дому, чем когда-либо ранее, и нас это немного нервирует, — продолжил Джонстон. — Нам нужно приспособиться к тому, как Россия расставляет на шахматной доске свои фигуры — разведывательные и боевые корабли, подлодки».

Натовский военачальник призвал более сдержанно реагировать на российские военные учения, которые пресса любит называть «репетицией вторжений». В то же время он признал, что ситуация в Балтийском и Черном морях вызывает в НАТО беспокойство.

Если что-то случится на Балтике, «мы столкнемся с реальной проблемой: невозможно будет войти в это море и невозможно выйти», — предупредил Джонстон.

В Черном море НАТО наращивает военные возможности, увеличив за последние 18 месяцев свое присутствие в три раза. «Мы начинаем лучше понимать ситуацию там», — полагает вице-адмирал.

Ридус: последние новости
Уникальную посадку истребителей ВКС России на автотрассу сняли на видео США подарили сирийским курдам надежду класса «земля-воздух» Эрдоган разбушевался и готовится к драке с США
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джигарханяну поставили неутешительный диагноз
Киркоров стал героем нового скандала
Германия выступила в защиту «Северного потока — 2»
В США совершено массовое убийство российских пчел
Трамп выступил с обвинениями в адрес России
Видео
00:00
В Германии создали летающую ванну
Наука и техника
01:04
Дипломаты из США пожаловались на погоду в Москве
Общество Погода
00:33
На журналистку «Эха Москвы» напал шизофреник
Происшествия
07:41
Этот «чёрный ящик» обескуражил зрителей
Шоу-бизнес
00:50
Рыбаки чудом избежали столкновения с катером
Происшествия
00:44
Киркоров стал героем нового скандала
Шоу-бизнес
00:20
Новый свидетель изнасилования Шурыгиной вышел из тени
Шоу-бизнес
00:49
Джигарханяну поставили неутешительный диагноз
Шоу-бизнес
03:22
Цирковому слону в Новый год отдали ведро вина
Общество
01:37
Пенсионерки внезапно для себя стали принцессами
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение