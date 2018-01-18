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В США вдохновились российским способом защиты от дронов
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США похвалили Россию за экономию на защите авиабазы в Сирии 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: T-6 Texan, Wikipedia

Американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA (Center for Naval Analyses) предлагает США в борьбе с ударными беспилотниками использовать подходы, применяемые Россией, сообщает The National Interest.

Эксперт заметил, что для отслеживания и уничтожения групп вражеских дронов могут применяться системы радиоэлектронной борьбы, переносимые крупными беспилотниками. В качестве примера Бендетт привел российский беспилотник «Орлан-10», на который устанавливается комплекс подавления GSM-связи РБ-341В «Леер-3».

«На самом деле русские уже говорят о том, чтобы усилить свои системы радиоэлектронной борьбы еще больше после нападения в Сирии», — отметил Бендетт.

Издание также привело мнение старшего вице-президента по разведке, наблюдению и рекогносцировке компании Sierra Nevada Тако Гилберта. Эксперт предлагает ликвидировать небольшие дроны пулеметной очередью с тихоходных самолетов наподобие A-29 Super Tucano или T-6 Texan.

The National Interest заключает, что для уничтожения вражеских групп ударных мини-дронов подход, предполагающий использование радиоэлектронных станций или пулеметов, предпочтительнее. Прежде всего — по финансовым соображениям. Так, запуск одной ракеты класса «воздух—воздух» AIM-120 AMRAAM с истребителей F-22 Raptor или F-15C Eagle обходится в 1,8 миллиона долларов.

В ночь на 6 января 2018 года авиабазу Хмеймим в Сирии и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, где дислоцируются российские военные, атаковали 13 беспилотников.

Минобороны России заявило, что семь дронов удалось уничтожить ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», остальные летательные аппараты обезврежены радиоэлектронными методами.

Ранее Бендетт заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных, но сказал о лидерстве страны в радиоэлектронной борьбе.

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