Тяжелые истребители сели на трассу

В ходе летно-тактических учений впервые в истории ВКС России тяжелые истребители Су-30М2 и истребитель-бомбардировщик Су-34 совершили посадку на автомобильную трассу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

По его словам, маневр проводился на автотрассе, ведущей из Ростовской в Волгоградскую область.

«Посадка трех истребителей оперативно-тактического класса проходила конвейерным способом — самолеты касались асфальта и, "пробежав" несколько десятков метров по дороге, вновь взмывали в небо", — рассказал Астафьев.

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Ширина дороги составляет 18 метров. Летчики 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа произвели маневр трижды. Одним из самолетов управлял командующий армией Виктор Севостьянов.