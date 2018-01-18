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Порошенко заявил об оплаченных США комплексах Javelin
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Порошенко рассказал об оплаченных Вашингтоном комплексах Javelin 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Public Domain / Wikimedia

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил договоренность о поставках Вашингтоном Киеву противотанковых комплексов Javelin. Об этом он сообщил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны, говорится на сайте главы государства.

«В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США», — заявил он.

О намерении президента США Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Украине стало известно в конце 2017 года.

Источники ABC News отмечали, что на Украину отправят 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов, в том числе Javelin. Также Киев получит возможность приобрести дополнительные боеприпасы.

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