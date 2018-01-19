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Опубликованы архивные документы о защитниках Сталинграда
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Минобороны опубликовало архивные документы к годовщине Сталинградской битвы 

РИА Новости 19 января 2018
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России запустило на своем сайте мультимедийный раздел с архивными документами к 75-й годовщине Сталинградской битвы, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"На официальном сайте Минобороны России в преддверии празднования 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве запущен мультимедийный раздел с уникальными архивными документами, посвященными героическим защитникам Сталинграда", — говорится в сообщении.
Среди опубликованных документов — рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку ВГК о пленении командующего 6 немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, добавляют в Минобороны.
Отмечается, что основу раздела составляют наградные листы на присвоение звания Героя СССР военным и командирам Красной Армии, защищавшим город. Также пользователи смогут прочитать официальные описания подвигов пулеметчика гвардии сержанта Якова Павлова, который с горсткой бойцов месяц удерживал стратегически важное здание; снайпера младшего лейтенанта Василия Зайцева, который за чуть более чем два месяца уличных боев уничтожил 225 фашистов.
В Минобороны уточняют, что значительную часть документов составляют выпуски фронтовой газеты 13 гвардейской стрелковой дивизии "На разгром врага" за те полгода, когда шли самые ожесточенные бои за Сталинград. Из газет можно узнать историю борьбы Красной Армии за город, а также прочесть в них правительственные документы того времени, списки награжденных боевыми орденами и медалями, рассказы о героических подвигах красноармейцев.
День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943), установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России", отмечается 2 февраля.
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