На Украине испытали новый зенитно-ракетный комплекс «Печора»

На Украине испытали модернизированный зенитно-ракетный комплекс «Печора»

Украинская компания «Радионикс» и государственное конструкторское бюро «Луч» провели пуски ракет с модернизированного зенитного ракетного комплекса C-125М «Печора». Об этом говорится на странице «Луча» в Facebook.

С ЗРК запустили ракету 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения. Как отмечается в сообщении, на начальном участке она движется по аэробаллистической траектории — такой полет увеличивает дальнюю границу зоны поражения, которая составляет 40 километров. Максимальная высота зоны — 25 километров.

С-125 — советский ЗРК, который был принят на вооружение в 1961 году. Модернизация С-125М была создана в 1970-м. В России этот комплекс сняли с вооружения в 1990-х годах.