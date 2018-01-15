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Вооружение РВСН проверили на кондиционере
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Надежность вооружений РВСН проверили на кондиционере 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: сайт президента России / Wikipedia

Ученые Военной академии РВСН имени Петра Великого испытали перспективную модель для системы оценки остаточного ресурса вооружения и техники на основе искусственной нейросети. В качестве модели для испытаний был выбран кондиционер. Тезисы доклада о результатах испытания опубликованы на сайте Королевских чтений.

«В данной модели применен метод авторегрессионного анализа с использованием самообучающейся искусственной нейронной сети. Моделирование проведено на основе собранных статистических данных в программном пакете STATISTICA. В качестве объекта был выбран кондиционер», — говорится в опубликованных материалах.

Как заверяют ученые, «адекватность модели подтверждена натурным экспериментом, что позволяет сделать вывод о целесообразности ее применения».

В конце 2017 года в целях испытания перспективного боезаряда РВСН запустили межконтинентальную баллистическую ракету ракету РС-12М «Тополь».

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